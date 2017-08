Taiwan schickt seinen ersten Satelliten ins All

Start von FormoSat-5 erfolgte mit Trägerrakete von SpaceX

Taipeh – Taiwan hat seinen ersten selbstgebauten Satelliten erfolgreich ins All geschickt. "Taiwan ist in eine neue Ära der nationalen Weltraumtechnologie eingetreten", sagte ein Sprecher des Ministeriums für Wissenschaft und Technik.

Eine Falcon 9-Rakete des privaten Raumfahrt-Unternehmens SpaceX war mit dem Satelliten an Bord am Donnerstag vom Raketenstartplatz der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien gestartet. FormoSat-5 hat nach Angaben der taiwanesischen Weltraumorganisation NSPO Freitag früh seinen Orbit erreicht, die Forscher hätten bereits erste Signale empfangen. "Nach mehr als einem Jahrzehnt der gewaltigen Bemühungen sehen wir nun die Früchte unserer Arbeit", schrieb Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen auf Facebook.

FormoSat-5, der die Erde alle 99 Minuten umrundet, soll fünf Jahre im All bleiben. Die Wissenschafter hoffen, mit seinen gesammelten Daten besser Naturkatastrophen vorausberechnen zu können. Außerdem wollen sie die Umwelt und den Weltraum erforschen. (APA, red, 25. 8. 2017)