Salzburg verleiht M. Berisha und Honsak

19-jähriger Stürmer von Liefering zum LASK, Honsak nach Altach

Salzburg – Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat zwei Talente an die Ligakonkurrenz verliehen. Der 19-jährige Angreifer Mergim Berisha, der für Salzburgs Zweitteam Liefering in 41 Partien 17 Tore erzielte, wechselte für ein Jahr zum LASK. U21-ÖFB-Teamspieler Mathias Honsak schließt sich, ebenfalls bis Saisonende, dem SCR Altach an. Der Wiener war bereits in der Vorsaison an Absteiger Ried ausgeliehen gewesen.

"Diese Leihen sind aus unserer Sicht die aktuell beste Lösung für die beiden Jungs, damit sie in den kommenden Monaten weitere Schritte in ihrer Entwicklung machen können", erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. (APA, 25.8.2017)