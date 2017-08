Tongas König setzte Regierungschef ab

Monarch ordnete Neuwahlen in dem Pazifik-Inselstaat an

Nuku'alofa – Der König des Inselstaats Tonga hat den ersten aus dem Volk stammenden Regierungschef des Landes abgesetzt. Tupou VI. löste am Freitag (Ortszeit) das Parlament auf und setzte für spätestens 16. November Neuwahlen an. Ministerpräsident Akilisi Pohiva stand früher an der Spitze der Demokratiebewegung des Inselstaats. Zuletzt wuchs die Kritik an seiner Regierungsarbeit.

In einem Dekret des Königs hieß es, er habe seine Entscheidung auf Empfehlung des Parlamentspräsidenten getroffen. Gründe für Pohivas Absetzung wurden in der Erklärung nicht genannt.

Unerfüllte Hoffnungen

"Es gab hohe Erwartungen an seine Amtszeit", sagte der Herausgeber der Tongaer Zeitung "Taimi 'O Tonga", Kalafi Moala, der Nachrichtenagentur AFP. Doch die Hoffnungen hätten sich nicht erfüllt. Pohiva habe das Bildungssystem und die Wirtschaft des Landes geschwächt, außerdem sei der Regierungschef gegen kritische Journalisten vorgegangen.

Tonga mit seinen mehr als 170 Inseln und rund 110.000 Einwohnern ist die einzige Monarchie unter den Inselstaaten des Südpazifiks. Das Parlament hat 26 Sitze. 17 Abgeordnete werden durch Wahlen bestimmt, die übrigen neun sind Vertreter des Adels. (APA, 25.8.2017)