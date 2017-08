Innenminister: Russische Einflussversuche auf deutsche Wahl möglich

Deutscher Innenminister: Weil sie auch in anderen Ländern stattgefunden haben – Deutschland darauf vorbereitet

Berlin – Deutschlands Innenminister Thomas de Maiziere rät zu Gelassenheit und Wahrheit als Gegenmittel bei möglichen russischen Manipulationsversuchen vor der Bundestagswahl im September. "Wir haben solche mutmaßlichen Einflussversuche auch anderswo erlebt. Deswegen kann ich sie auch für Deutschland nicht pauschal ausschließen", sagte de Maiziere der dpa in Berlin.

"Weil wir sie nicht ausschließen können, haben wir uns natürlich auch darauf vorbereitet", betonte er. "Dagegen hilft Achtsamkeit, Gelassenheit und Wahrheit." Mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs um die US-Präsidentschaft waren im Internet interne E-Mails der Demokratischen Partei aufgetaucht, die Kandidatin Hillary Clinton in ein schlechtes Licht rückten. Auch das Team um den heutigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron war kurz vor der Wahl mit geleakten Dokumenten konfrontiert worden. In beiden Fällen deuten Spuren auf eine russische Hackergruppe hin.

Accounts von Abgeordneten gehackt

Die könnte nach Ansicht von Experten auch für den Hackerangriff auf den Bundestag vor zwei Jahren verantwortlich sein, bei denen die Angreifer wochenlang das Netzwerk das Parlaments ausspionieren konnten. Es wäre möglich, dass ein Teil des abgegriffenen Materials noch im Bundestagswahlkampf auftaucht.

"Von den abgesaugten Informationen aus den Angriffen gegen den Deutschen Bundestag ist bisher noch keine einzige Zeile öffentlich geworden", sagte de Maiziere. "Falls da mehrere Tage vor der Wahl irgendwelche Sachen hochkommen sollten, kommt auch den Medien eine große Verantwortung zu, insbesondere wie differenziert sie dann gegebenenfalls darüber berichten."

Der Innenminister sagte, es gebe jeden Tag eine hohe Zahl von Angriffen auf die Regierungsnetze. "Unsere Schutzsysteme sind aber gut, so dass wir sie bisher abwehren konnten." (APA, 25.8.2017)