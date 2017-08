Bawag will in Wien an die Börse gehen

Laut Insidern ist ein Börsengang bis Oktober geplant, es wäre der erste in Wien seit dem Jahr 2014

Wien – Die Bawag P.S.K. will bis Oktober in Wien an die Börse gehen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf "Personen, die mit dem Thema vertraut sind". Das hätten die Großaktionäre Cerberus Capital Management and Golden Tree Asset Management entschieden.

Banken, die den Börsengang begleiten, hätten schon Investoren getroffen, um die Nachfrage zu erheben. Vertreter der Bawag, Cerberus und GoldenTree wollten laut Bloomberg dazu nichts sagen.

Sollte es dazu kommen, wäre es der erste Börsengang in Wien seit der FACC im Jahr 2014, geht aus Bloomberg-Daten hervor. Die Bawag wolle mit dem Börsengang etwa eine Milliarde Euro aufnehmen, was den gesamten Wert der Bank mit fünf Milliarden Euro beziffern würde, hatte es Anfang des Monats von Insidern geheißen. Das wäre das 1,5-fache des Buchwerts. (APA, 25.8.2017)