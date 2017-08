Bergsturz in der Schweiz: Weitere schwere Mure

Ehepaar aus Österreich unter den Vermissten

Bondo – Im unteren Talabschnitt des Bergell ist am Freitagnachmittag weiteres Material vom Piz Cengalo abgebrochen. Als Folge schob sich eine weitere schwere Mure durch das Bachbett und nahm einen LKW und Teile einer Silo-Anlage mit, berichtete ORF-Korrespondentin Raphaela Stefandl in "Aktuell in Österreich".



orf ORF-Korrespondentin Raphaela Stefandl über die aktuelle Lage vor Ort: Die Suche nach den vermissten Wanderern musste offenbar wieder unterbrochen werden.

Das nach dem Bergsturz im schweizerischen Kanton Graubünden seit Mittwoch vermisste österreichische Ehepaar kommt aus der Steiermark, gab die Polizei am Freitag bekannt. Insgesamt wird nach acht Menschen gesucht, die in dem betroffenen Gebiet unterwegs waren, als schätzungsweise vier Millionen Kubikmeter Gestein vom Piz Cengalo auf das Bondasca-Tal niedergingen.

Suche war am Freitag fortgesetzt worden

Die Suche nach den beiden Österreichern, zwei Schweizern aus dem Kanton Solothurn und vier Deutschen aus Baden-Württemberg ist am Freitag fortgesetzt worden. Etwa 120 Rettungskräfte waren mit Hubschraubern, Infrarotkameras und Suchhunden im Einsatz. Trotz der groß angelegten Aktion schwinden die Hoffnungen, die Wanderer zu retten.

48 Stunden nach dem Unglück seien die Überlebenschancen nicht mehr sehr hoch, sagte der Sprecher der Kantonspolizei, Roman Rüegg, bei einer Pressekonferenz am Freitag. Auch die Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard äußerte sich pessimistisch. "Mit jeder Stunde steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die acht vermissten Personen tot sind", sagte sie am Donnerstag nach einem Besuch in der Unglücksregion der Zeitung "Blick".

Die Vermissten sind nach Angaben schweizerischer Medien am frühen Mittwochvormittag von der Sciora-Hütte in 2.118 Metern Seehöhe aufgebrochen. Die Hütte befindet sich an einem Hang am Fuß der Sciora-Gruppe, zu der auch der Piz Cengalo gehört. Zwei der Wanderer wollten zur Hütte Sasc Furä, die anderen ins Tal und nach Hause, sagte Hüttenwart Reto Salis schweizerischen Medien. Das war weniger als eine Stunde bevor sich eine Bergspitze vom Cengalo-Massiv löste.

Vermisste Österreicher aus der Steiermark

Die Information, dass die vermissten Österreicher aus der Steiermark kommen, wurde am Nachmittag von Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums in Wien, bestätigt. Weitere Angaben machten weder er noch die Behörden in Graubünden. Die Polizei kenne die Herkunftsorte, sagte ein Sprecher. Sie wolle aber ohne Zustimmung der Angehörigen, mit denen sie in Kontakt stehe, keine näheren Angaben machen.

Die ersten Bewohner von Bondo durften am Freitag wieder in ihre Häuser zurückkehren. Teile des Orts seien aber nach wie vor gesperrt, sagte Gemeindepräsidentin Anna Giacometti. Die betroffenen Einwohner könnten daher erst in den kommenden Tagen oder Wochen wieder in ihre Häuser einziehen. Der Ort mit etwa 100 Einwohnern wurde teilweise von einer riesigen Mure verlegt, die durch den Bergsturz ausgelöst wurde. Dieser wurde laut dem Geologen Martin Keiser vom kantonalen Amt für Wald und Naturgefahren von einer Kombination aus auftauendem Permafrost und dem Druck von Wasser im Gestein ausgelöst. (APA, sda, 25.8.2017)