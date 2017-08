Bergsturz in der Schweiz: Weitere schwere Mure

Ehepaar aus Österreich unter den Vermissten

Bondo – Im unteren Talabschnitt des Bergell ist am Freitagnachmittag weiteres Material vom Piz Cengalo abgebrochen. Der Abbruch ereignete sich um etwa 16.30 Uhr. Das Material sei wie schon beim ersten Felssturz am Mittwoch bis ans Dorf Bondo geschoben worden, teilte die Bündner Polizei mit.

orf ORF-Korrespondentin Raphaela Stefandl über die aktuelle Lage vor Ort: Die Suche nach den vermissten Wanderern musste offenbar wieder unterbrochen werden.

Freitagfrüh hatten die Rettungskräfte die Suche nach den Vermissten, darunter ein österreichisches Ehepaar, im Bündner Bondasca-Tal wieder aufgenommen. Insgesamt werden immer noch acht Personen vermisst, wie Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, in der Früh sagte. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich im Val Bondasca aufhielten, als die Felsmassen am Mittwoch ins Seitental hinter dem Bergdorf Bondo krachten.



Vermisste Österreicher aus der Steiermark

Das vermisste österreichische Ehepaar kommt aus der Steiermark. Das gab die Polizei am Freitag bekannt. Bei den sechs anderen Alpinisten handelt es sich um zwei Schweizer aus dem Kanton Solothurn und vier Deutsche aus Baden-Württemberg. Sie sind nach Angaben schweizerischer Medien am frühen Mittwochvormittag von der Sciora-Hütte in 2.118 Metern Seehöhe aufgebrochen.

Die Hütte befindet sich an einem Hang am Fuß der Sciora-Gruppe, zu der auch der Piz Cengalo gehört. Zwei der Wanderer wollten zur Hütte Sasc Furä, die anderen ins Tal und nach Hause, sagte Hüttenwart Reto Salis schweizerischen Medien. Das war weniger als eine Stunde bevor sich eine Bergspitze vom Cengalo-Massiv löste.

"Vor zwei Wochen wurden wir vorgewarnt, dass ein solches Ereignis möglich sei, doch schon in den Wochen zuvor habe ich die Wanderer jeweils vor der Gefahrenzone gewarnt", wurde Salis vom "Tages-Anzeiger" zitiert. Seit 24. Juni hätten sich rund 30 kleine Felsstürze ereignet. Geologen sagten, wie der Hüttenwart schon Mitte August berichtete, einen größeren Erdrutsch von rund zwei bis drei Millionen Kubikmeter voraus. In dem Gebiet wurden Tafeln mit Warnungen in vier Sprachen aufgestellt.

Einige Bewohner des evakuierten Ortes Bondo konnten am Freitag in ihre Häuser zurückkehren. Sämtliche Einwohner hatten nach dem Felssturz ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen, weil eine Mure auf einen Teil des Ortes niedergangen war.

Vier Millionen Kubikmeter Gestein

Am Donnerstag war am Boden und aus der Luft nach den Vermissten gesucht worden. Im Einsatz standen Helikopter, Suchmannschaften mit Hunden, Wärmebildkameras und Geräte zur Ortung von Handystrahlen.

Ersten Schätzungen zufolge waren Mittwoch früh am Piz Cengalo im Val Bondasca im Bergell vier Millionen Kubikmeter Gestein zu Tal gedonnert, wie Martin Keiser vom kantonalen Amt für Wald und Naturgefahren bei einer Pressekonferenz vom Donnerstag erklärte. Verursacht wurde der Bergsturz laut dem Geologen von einer Kombination aus auftauendem Permafrost und dem Druck von Wasser im Gestein. (APA, sda, 25.8.2017)