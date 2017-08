Bericht: Neues Apple TV mit 4K ab September

Überarbeitete Hardware soll beim September-Event präsentiert werden

Apples Set-Top-Box Apple TV soll laut Bloomberg endlich 4K-Unterstützung erhalten. Die neue Hardware soll bereits beim September-Event gezeigt werden, bei dem auch neue iPhones und eine neue Apple Watch erwartet werden. Apple hat in den vergangenen Jahren am Set-Top-Markt ordentlich Marktanteile eingebüßt – in den USA liegt man mit 15 Prozent deutlich hinter Amazon, Roku und Google.

Mit HDR und neuer TV-App

Das neue Apple TV soll zudem High Dynamic Range Image (HDR) unterstützen. Seit Februar befindet sich die Hardware in internen Tests, zum Start im September wird es auch eine neue TV-App geben, wie Bloomberg berichtet. Diese fasst Live-Streams verschiedener Apps zusammen und ist aktuell nur in den USA verfügbar.

Ab Herbst mit Amazon Prime Video

Bei der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC wurde das zugehörige AppleTV-Betriebssystem tvOS nur kurz erwähnt. Allerdings gab Tim Cook zu verstehen, dass man von tvOS im Laufe des Jahres noch viel hören wird. In den vergangenen Monaten war die TV-Hardware dann kurzzeitig in den Medien, weil diese ab Herbst Amazon Prime Video unterstützen soll. Der Clinch zwischen den beiden Konzernen wurde von den Chefs auf Eis gelegt. (red, 25.08.2017)