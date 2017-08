Defensivspieler Galvão von Altach zu Rapid

Der 26-Jährige erhält bei Grün-Weiß einen Vertrag bis Sommer 2020

Wien – Mit sofortiger Wirkung wechselt der brasilianische Defensivspieler Galvão (Lucas Galvão da Costa Souza) vom SCR Altach zum SK Rapid Wien. Der 26-Jährige erhält bei Grün-Weiß einen Vertrag bis Sommer 2020.

Fredy Bickel, Geschäftsführer Sport, in einem ersten Statement: "Er ist ein bereits gestandener Spieler, der sowohl auf der linken Außenbahn in Abwehr und Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist. Ich bin überzeugt, dass er uns sehr schnell helfen und auch gut in unsere Mannschaft passen wird", so der Schweizer. (red, 25.8.2017)