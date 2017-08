Defensivspieler Galvão von Altach zu Rapid

Der 26-Jährige erhält bei Grün-Weiß einen Vertrag bis Sommer 2020

Wien – Mit sofortiger Wirkung wechselt der brasilianische Defensivspieler Galvão (Lucas Galvão da Costa Souza) vom SCR Altach zum SK Rapid Wien. Der 26-Jährige erhält bei Grün-Weiß einen Vertrag bis Sommer 2020.

Fredy Bickel, Geschäftsführer Sport, in einem ersten Statement: "Er ist ein bereits gestandener Spieler, der sowohl auf der linken Außenbahn in Abwehr und Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist. Ich bin überzeugt, dass er uns sehr schnell helfen und auch gut in unsere Mannschaft passen wird", so der Schweizer.

Galvão kam vor vier Jahren aus Brasilien nach Österreich und war für zwei Saisonen beim SC Austria Lustenau tätig, ehe er im Sommer 2015 nach Altach wechselte. Seither bestritt der 181 cm große Südamerikaner für die Vorarlberger 54 Pflichtspiele, darunter sieben in der diesjährigen Qualifikation zur Europa League. Da Galvão im Ländle noch langfristig gebunden war, wurde eine Ablöse fällig, über die genauen Modalitäten vereinbarten die beiden Klubs allerdings Stillschweigen.

So wie bei seinem bisherigen Klub im Ländle wird der Neo-Rapidler auch in Grün-Weiß mit der Rückennummer drei auflaufen. (red, 25.8.2017)