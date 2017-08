Die möglichen Gegner von Salzburg und der Austria

Red Bull Salzburg und die Wiener Austria bekommen am Freitag ihre Gegner in der Gruppenphase der Europa League zugelost

Nyon – Bei der Auslosung zur Gruppenphase der Europa League am Freitag (13 Uhr) in Nyon befindet sich Salzburg in Topf 1, die Austria in Topf zwei.

Topf 1

Zenit (RUS)

Arsenal (ENG)

Lyon (FRA)

Dynamo Kyiv (UKR)

Villarreal (ESP)

Athletic Club (ESP)

Lazio (ITA)

AC Milan (ITA)

Viktoria Plzeň (CZE)

Salzburg (AUT)

København (DEN)

Braga (POR)

Topf 2



FCSB (ROU)

Ludogorets Razgrad (BUL)

BATE Borisov (BLR)

Everton (ENG)

Young Boys (SUI)

Marseille (FRA)

Real Sociedad (ESP)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Lokomotiv Moskva (RUS)

Austria Wien (AUT)

Hertha Berlin (GER)

Nice (FRA)

Topf 3



Astana (KAZ)

Partizan (SRB)

Hoffenheim (GER)

Köln (GER)

Rijeka (CRO)

Vitória Guimarãs (POR)

Atalanta (ITA)

Zulte Waregem (BEL)

Zorya Luhansk (UKR)

Rosenborg (NOR)

Sheriff Tiraspol (MDA)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)



Topf 4



Apollon Limassol (CYP)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Konyaspor (TUR)

Vitesse (NED)

Slavia Praha (CZE)

Crvena zvezda (SRB)

Skënderbeu (ALB)

Zlín (CZE)

AEK Athens (GRE)

Lugano (SUI)

Vardar (MKD)

Östersund (SWE)