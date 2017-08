Blitz und Sturm sorgten für Schäden im Bezirk Kitzbühel

Sturm deckte Dach in Kitzbühel ab, Teil des Kamins stürzte ins Haus – Blitz verursachte Dachstuhlbrand in Fieberbrunn

Kitzbühel/Fieberbrunn – Starke Unwetter haben Donnerstagabend vereinzelt zu Schäden im Bezirk Kitzbühel geführt. In der Gamsstadt deckte der Sturm das Blechdach eines Wohnhauses ab. Das Dach riss auch noch den Kamin mit, worauf dessen innerer Teil die Decke durchbrach und in den unbewohnten Teil des Hauses stürzte. In Fieberbrunn löste wiederum ein Blitz einen Dachstuhlbrand in einem Bauernhaus aus.

Bei dem Unwetter in Kitzbühel wurde niemand verletzt. Das Blechdach wurde von der Feuerwehr abgetragen, entfernt und durch mehrere Plastikplanen provisorisch abgedeckt.

Der Brand in Fieberbrunn konnte rasch gelöscht werden. Auch hier wurde niemand verletzt. (APA, 25.8.2017)