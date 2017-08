Streit um berühmtes Affenselfie: Parteien um Vergleich bemüht

Jahrelanger Streit um ein Fotos, das ein Affe aufgenommen hat

In einem langjährigen Gerichtsstreit um die Urheberschaft eines Affen an seinem Selfie zeichnet sich wie bereits berichtet eine Schlichtung ab. Die Parteien gaben am Donnerstag vor einem Gericht in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien eine Stellungnahme ab, wonach Verhandlungen über einen Vergleich weiter laufen würden.

Seite Jahren Rechtsstreit

Das Berufungsgericht will daher vorerst von einer Entscheidung in dem bizarren Fall absehen. Der Streit dreht sich um die Urheberrechte an "Affenselfies", die ein Makake auf der indonesischen Insel Sulawesi im Jahr 2011 genommen hatte. Der Affe drückte damals auf den Auslöser einer Kamera des britischen Naturfotografen David J. Slater.

Im Jahr 2015 klagt die Tierrechtsorganisation Peta im Namen des Affen Naruto auf die Rechte an den Bildern. Der Fall wird in zweiter Instanz vor einem Gericht in San Francisco verhandelt, nachdem die Klage zunächst abgewiesen worden war. (APA, 25.8.2017)