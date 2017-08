Samsung-Erbe muss für fünf Jahre ins Gefängnis

Lee Jae Yong war wegen Bestechung, Untreue und Meineids angeklagt. Nun wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt

Seoul – Der Chef der Samsung-Gruppe und Vice Chairman von Samsung Electronics, Lee Jae Yong, ist am Freitag wegen Korruption zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts hat der Enkel des Firmengründers versucht, sich mit Geldzuwendung die politische Unterstützung der früheren Präsidentin Park Geun Hye zu sichern. Lee bestritt vor Gericht jegliches Fehlverhalten.

Die Staatsanwaltschaft hatte Lee beschuldigt, Schmiergeld in Millionenhöhe gezahlt haben, um die Zustimmung der Regierung zu einer wichtigen Fusion innerhalb der südkoreanischen Samsung-Gruppe zu bekommen. Das Geld soll an Organisationen einer Freundin der mittlerweile abgesetzten Präsidentin Park gegangen sein. Die Anklagevertretung hatte zwölf Jahre Haft gefordert. Der Anwalt von Lee kündigte an, in Berufung zu gehen.

Lee ist seit Februar in Gewahrsam. Hintergrund des Falls ist das Ringen um die Erbfolge in der Samsung-Gruppe. Diese wird von Lee geleitet, seit sein Vater Lee Kun Hee nach einem Herzinfarkt 2014 die Geschäfte nicht mehr führen kann. Um die Macht der Familie zu festigen, hat der Enkel des Gründers einen Umbau in die Wege geleitet. Wichtiger Bestandteil war dabei die Firmenfusion innerhalb der Gruppe. (APA, 25.8.2017)