Misslungener Start eines Kleinflugzeuges im Pinzgau endete glimpflich

Tscheche brach Start wegen zu geringer Geschwindigkeit ab – Pilot und alle fünf Insassen unverletzt

Zell am See/Prag – Der misslungene Start eines Kleinflugzeuges ist am Donnerstagnachmittag am Flugplatz Zell am See (Pinzgau) glimpflich ausgegangen. Der Pilot aus Tschechien brach um 17.00 Uhr den Start der einmotorigen Propellermaschine ab, weil er zu wenig Geschwindigkeit erreicht hatte. Alle Insassen blieben bei dem Zwischenfall unverletzt, berichtete die Polizei am Freitag.

Der 49-jährige Pilot brach den Start ab und leitete eine Außenlandung ein. Dabei durchstieß das Flugzeug nach der Startbahn einen Drahtzaun und geriet auf die angrenzende Wiese. Der Tscheche konnte die Maschine abbremsen, sodass diese noch vor Erreichen der Pinzgauer Bundesstraße ausrollte und zum Stillstand kam. Der Pilot und die fünf Passagiere überstanden den Zwischenfall mit dem Schrecken. Der Schaden am Flugzeug und am Zaun sowie der Flurschaden sind dem Bericht zufolge nur gering. (APA, 25.8.2017)