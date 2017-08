Stärkster Hurrikan seit zwölf Jahren: Texas bereitet sich auf "Harvey" vor

Wirbelsturm habe sich zu einem Hurrikan der Kategorie 2 entwickelt

Austin (Texas) – Der US-Bundesstaat Texas bereitet sich auf einen Hurrikan vor, der sich im Golf von Mexiko zusammengebraut hat. Der Wirbelsturm "Harvey" habe sich zu einem Hurrikan der Kategorie 2 entwickelt, teilte das Nationale Hurrikan Zentrum (NHC) Freitagfrüh (MESZ) mit. Das bedeutet, dass Windgeschwindigkeiten zwischen 150 und 170 Kilometer pro Stunde gemessen wurden.

Insgesamt gibt es fünf Hurrikan-Kategorien. Die Meteorologen rechnen damit, dass "Harvey" in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) mit seinem Zentrum die Küste von Texas erreichen wird. "Harvey" könnte sich bis dahin zum stärksten Hurrikan seit zwölf Jahren entwickeln, der das US-Festland erreicht. Den Vorhersagen zufolge ist von dem Wirbelsturm auch das Herz der amerikanischen Ölraffinerie-Industrie bedroht. In der Küstenstadt Corpus Christi wurde bereits vorsorglich der Hafen geschlossen.

2005 hatte der Kategorie-5-Hurrikan "Katrina" in den südöstlichen Bundesstaaten der USA am Golf von Mexiko schwere Schäden verursacht. Besonders der Großraum New Orleans war betroffen, aber auch weite Gebiete in den Bundesstaaten Louisiana, Florida, Mississippi, Alabama und Georgia. (APA, red, 25.8.2017)