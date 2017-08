Bürgerkriegsartige Unruhen um Rohingya in Myanmar: Schon 32 Tote

Laut offiziellen Berichten wurden 32 Menschen getötet – Rund 1000 Rohingya offenbar an Angriffen auf Polizei beteiligt

Rangun – Bei Ausschreitungen in Myanmar (Burma) sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Wie die Regierung des buddhistisch geprägten Landes am Freitag mitteilte, wurden bei koordinierten Angriffen auf 24 Polizeiwachen mindestens 32 Menschen getötet. Milizen, die dem Volk der Rohingya angehören, hätten versucht, in einen Armeestützpunkt einzudringen. Dabei wurden fünf Polizisten sowie sieben Angehörige der muslimischen Minderheit getötet. Die Kämpfe dauerten noch an, rund 1000 Rohingya aus 50 Dörfern soll beteiligt sein. Die Angaben stammen von der Regierung, eine unabhängige Bestätigung zum Ablauf des Geschehens gibt es nicht.

Damit hat sich der seit Oktober vor allem im Bundesstaat Rakhine ausgetragene Konflikt nochmals verschärft. Damals wurden bei ähnlichen Ausschreitungen neun Polizisten getötet.

"Staatenlose" Minderheit

Kritiker der Regierung in Burma hatten schon lange vor einer Verschärfung der Lage gewarnt. Die schätzungsweise 1,1 Millionen Rohingyas in Myanmar gelten offiziell als staatenlos. Die Regierung betrachtet sie als illegale Einwanderer aus Bangladesch, obwohl sie in vielen Fällen seit Generationen im Land leben. Sie wird dabei von Gruppen radikaler Buddhisten unterstützt, immer wieder kommt es zu Übergriffen auf Rohingya. Auch die neue, demokratisch gewählte Regierung, die von der einstigen Demokratieaktivistin Aung San Suu Kyi kontrolliert wird, hat bisher daran wenig geändert.

Schwere Vorwürfe gegen Soldaten

Ende 2016 soll es zu pogromartigen Vorfällen gekommen sein. Laut Menschenrechtsgruppen verübten Soldaten in Reaktion auf Ausschreitungen Vergewaltigungen und Morde an Zivilisten und sollen ganze Dörfern amt ihren Bewohnern niedergebrannt haben.

Die Mitglieder der Volksgruppe selbst gelten in ihrer großen Mehrheit nicht als radikal. In den vergangenen Monaten haben allerdings bewaffnete Gruppen Zulauf gefunden. Ihre Ziele sind vorrangig politisch. Allerdings wird befürchtet, dass sie sich in der Zukunft auch radikalreligiösen Gruppen zuwenden könnten. Die Gruppe, die sich zu den aktuellen Angriffen bekannt hat, nennt sich Harakah al-Yaqin – "Bewegung des Glaubens".

Die Vereinten Nationen (UN) haben die Rohingyas als eine besonders stark verfolgte Volksgruppe eingestuft, die praktisch keinerlei Verbündete hat. Der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan riet der Regierung nach einer einjährigen Untersuchung, eine langfristige Lösung für den Bundesstaat Rakhine anzustreben. 66.000 Menschen seien wegen der Kämpfe nach Bangladesch geflohen, außerdem gebe es 22.000 Binnenflüchtlinge, teilte die Uno jüngst mit. (Reuters, red, 25.8.2017)