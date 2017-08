Altach verpasst EL-Gruppenphase nach Remis gegen Maccabi

Zwei Auswärtstore sind für Vorarlberger zu wenig

Netanya – Der SCR Altach hat am Donnerstag den erstmaligen Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League knapp verpasst. Die Vorarlberger erreichten zwar in Netanya gegen Maccabi Tel Aviv ein 2:2 (1:1), schieden aber aufgrund des 0:1 im Play-off-Hinspiel aus.

Hannes Aigner brachte Altach in der 20. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Vidar Kjartansson (41.) gelang Philipp Netzer in der 58. Minute die neuerliche Führung, ehe Sheran Yeini in der 73. Minute für den Endstand sorgte. Damit wurde es auch im achten Versuch in Folge nichts mit einem Sieg einer österreichischen Mannschaft gegen ein israelisches Team. (APA, 24.8.2017)