Haas in zweiter Quali-Runde raus

Somit sind alle in der Qualifikation beschäftigten Österreicher ausgeschieden

New York – Mit Barbara Haas ist am Donnerstag auch die letzte ÖTV-Vertreterin in der Qualifikation für die US Open ausgeschieden. Die Oberösterreicherin musste sich in der zweiten Runde der Ausscheidung für das letzte Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres der Kroatin Jana Fett nach knapp zwei Stunden mit 4:6, 6:2, 1:6 geschlagen geben.

Für den Einzug in den Hauptbewerb wäre für Haas danach noch eine weitere Runde zu überstehen gewesen. Zum Auftakt hatte die 21-Jährige die Tschechin Tereza Smitkova besiegt. Die ÖTV-Herren Sebastian Ofner und Gerald Melzer dagegen waren gleich bei ihrem Erstauftritt in New York gescheitert.

Österreich ist im Hauptbewerb im Einzel damit nur mit zwei Herren vertreten. Neben dem als Nummer sechs gesetzten Dominic Thiem ist auch Andreas Haider-Maurer in Flushing Meadows dabei. Der 30-jährige Niederösterreicher profitiert nach langer Verletzungspause als Nummer 510 der Welt von einem "geschützten Ranking". (APA, 24.8.2017)