Historischer Kalender – 29. August

1787 – In Hamburg findet die Uraufführung von Schillers Drama "Don Carlos" statt.

1842 – Der Vertrag von Nanking beendet den 1839 begonnenen Opiumkrieg zwischen England und China. Das chinesische Kaiserreich muss Hongkong an die Briten abtreten und fünf Häfen für den internationalen Handel öffnen.

1862 – Bei seinem ersten Versuch, den Kirchenstaat dem neuen italienischen Königreich einzuverleiben, wird Giuseppe Garibaldi bei Aspromonte von piemontesischen Truppen zur Kapitulation gezwungen.

1912 – Eine psychisch kranke Frau verübt ein Messerattentat auf US-Präsident William Taft, der unverletzt bleibt.

1922 – In Spanisch-Marokko besiegen die Kolonialtruppen nach schweren Kämpfen die aufständischen Rif-Kabylen.

1932 – Die sowjetische Regierung beschließt die Einführung der Todesstrafe für Diebstahl.

1947 – Die "Panamerikanische Konferenz" von Petropolis bei Rio de Janeiro einigt sich auf einen interamerikanischen Verteidigungspakt.

1962 – In der Bundesrepublik Deutschland erscheint zum ersten Mal die satirische Zeitschrift "Pardon".

1967 – In Japan werden durch heftige Unwetter 70.000 Menschen obdachlos.

1992 – Auf dem Schneeberg in Niederösterreich und in der Kundler Klamm in Tirol brechen riesige Waldbrände aus, die erst Tage später gelöscht werden können.

1997 – Armenien und Russland schließen einen Freundschaftsvertrag.

2012 – Das oberste ukrainische Berufungsgericht bestätigt das Urteil gegen die ehemalige ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko. Sie war 2011 wegen Amtsmissbrauchs während ihrer Zeit als Ministerpräsidentin zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Geburtstage:

John Locke, engl. Philosoph (1632-1704)

Maurice Maeterlinck, belg. Dichter (1862-1949)

Emil Schumacher, dt. Maler (1912-1999)

Ingrid Bergman, schwed. Schauspielerin (1915-1982)

Günther Bögl, ehem. Wiener Polizeipräs. (1932- )

Gottfried John, dt. Schauspieler (1942-2014)

James Hunt, brit. Autorennfahrer (1947-1993)

Todestage:

Corona Schröter, dt. Sängerin u. Komp. (1751-1802)

Theodor Gomperz, öst. Philosoph und Klassischer Philologe (1832-1912)

Nahum Goldmann, Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC), Vertreter der Jewish Agency beim Völkerbund (1894-1982)

Lale Andersen, dt. Schausp. u. Sängerin (1908-1972)

Ingrid Bergman, schwed. Schauspielerin (1915-1982)

Emil Spanocchi, öst. Armeekommandant (1916-1992)

Lee Marvin, US-Schauspieler (1924-1987)

(APA, 29.8.2017)