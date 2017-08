Glücklicher Marczynski, Pechvogel Van Garderen

Pole gewinnt sechste Etappe, zweitplatzierter US-Amerikaner stürzte gleich zweimal – Froome baut Gesamtführung minimal aus

Sagunt – Der Pole Tomasz Marczynski hat am Donnerstag die sechste Etappe der Spanien-Rundfahrt für sich entschieden. Der Lotto-Profi setzte sich auf dem 204 km langen Teilstück von Villarreal nach Sagunt im Zielsprint vor seinem Landsmann Pawel Poljanski (Bora) und dem Spanier Enric Mas Nicolau (Quickstep) durch.

Im Roten Trikot des Gesamtführenden bleibt der britische Tour-de-France-Sieger Chris Froome, der mit 26 Sekunden Rückstand auf Etappensieger Marczynski als Achter über die Ziellinie fuhr. Neuer Zweiter ist mit elf Sekunden Rückstand der Kolumbianer Johan Chaves Rubio (Orica). Zwei Sekunden dahinter rangiert Nicolas Roche (BMC) aus Irland.

Der US-Amerikaner Tejay Van Garderen (BMC), der bisherige Gesamt-Zweite, stürzte gleich zweimal und büßte wertvolle Zeit ein. Er landete auf dem 44. Tagesrang und fiel im Klassement an die vierte Stelle zurück.

Österreicher weit zurück

Keine Spitzenplätze gab es am Donnerstag für das österreichische Trio. Stefan Denifl (Aqua Blue) rollte als Bester mit einem Rückstand von 12:31 Minuten auf dem 90. Platz ins Ziel. Bora-Profi Patrick Konrad kam zeitgleich an der 115. Stelle in Sagunt an. Der Kärntner Marco Haller (Katjuscha), der am Vortag mit Platz sechs überzeugt hatte, landete auf Position 144 (+17:40 min). (APA, 24.8.2017)

6. Etappe (Villarreal – Sagunt/204,4 km) vom Donnerstag: 1. Tomasz Marczynski (POL) Lotto-Soudal 4:47:02 Stunden – 2. Pawel Poljanski (POL) Bora – 3. Enric Mas (ESP) Quickstep, alle gl. Zeit – 4. Luis Leon Sanchez (ESP) Astana +8 Sek. – 5. Jan Polanc (SLO) Emirates, gl. Zeit – 6. Warren Barguil (FRA) Sunweb 26 – 7. Giovanni Visconti (ITA) Merida – 8. Christopher Froome (GBR) Sky – 9. Fabio Aru (ITA) Astana – 10. Jack Haig (AUS) Orica-Scott, alle gl. Zeit. Weiter: 90. Stefan Denifl (AUT) Aqua Blue +12:31 Min. – 115. Patrick Konrad (AUT) Bora, gl. Zeit – 144. Marco Haller (AUT) Katjuscha 17:40

Gesamtwertung: 1. Froome 22:54:37 Stunden – 2. Esteban Chaves (COL) Orica-Scott +11 Sek. – 3. Nicolas Roche (IRE) BMC 13 – 4. Tejay van Garderen (USA) BMC 27 – 5. Vincenzo Nibali (ITA) Merida 36 – 6. David De La Cruz (ESP) Quickstep 40 – 7. Aru 49 – 8. Adam Yates (GBR) Orica-Scott 50 – 9. Michael Woods (CAN) Cannondale +1:13 Min. – 10. Simon Yates (GBR) Orica-Scott 1:26 Weiter: 83. Haller 32:13 – 100. Konrad 35:35 – 159. Denifl 52:24