Nach der Wahl ist alles möglich

Die Sozialversicherungsstudie kann eine Diskussion ohne Tabus in Gang setzen

Den Ruf als radikaler Reformer hatte Alois Stöger schon bisher nicht. Von daher ist es nicht wahnsinnig überraschend, dass der Sozialminister, der selbst lange Jahre Obmann der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse war, bei der Reform des Gesundheitssystems jenen Expertenvorschlag präferiert, der die wenigsten Änderungen zur Folge hätte.

Modell vier nennt sich das in der 1400 Seiten starken Studie der London School of Economics. Zusammengefasst beinhaltet dieses: Die Sozialversicherungsträger sollen besser kooperieren, an den Strukturen soll sich aber im Grunde nichts ändern. Also keine Diskussionen darüber, ob es wirklich 21 Anstalten braucht.

Dafür sollen aber immerhin die Leistungen vereinheitlicht werden. Es mutet tatsächlich etwas seltsam an, wenn zwar zwischen Wien und Bregenz alle Versicherten die gleichen Beiträge zahlen, sie aber unterschiedliche Leistungen bekommen und in unterschiedlicher Höhe bei Kontaktlinsen, Zahnkronen oder Grippeschutz in Form von Selbstbehalten zur Kasse gebeten werden. Jeder Schritt in Richtung Angleichung wäre also eine Verbesserung. Fast schon absurd klingt es, wenn nun vorgeschlagen wird, Bereiche wie die Personalverrechnung zu zentralisieren. Wieso das im digitalen Zeitalter nicht längst passiert ist, ist niemandem zu erklären.

Land der Spitalsaufenthalte

In welchen Bereichen das österreichische System teuer ist, wusste man auch vor der 630.000 Euro teuren Studie schon. Es gibt kein zweites Land mit so vielen Spitalaufenthalten wie Österreich. Allein wenn es gelingen würde, diese um zehn Prozent zu reduzieren, könnten die Spitalkosten laut Studie um 1,2 Milliarden Euro gesenkt werden.

Hier gab es aber bisher, trotz vieler Versprechungen, wenige Fortschritte. Der Kompetenzdschungel führt dazu, dass die Länder versuchen, die Kosten an den Bund abzuwälzen – und umgekehrt. Zudem dominieren regionale Interessen. Bestes Beispiel war der Neubau der Krankenhäuser in Baden und Mödling, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt sind. Der Rechnungshof unter Präsident Josef Moser rechnete vor, dass eine Einhausvariante 34 Millionen Euro gespart hätte. Der damalige niederösterreichische Finanzlandesrat Wolfgang Sobotka schasselte die Kritik als "völlig absurd" ab.

Heute stehen Moser und Sobotka Seite an Seite auf der Liste Kurz und versprechen, den Staat effizienter zu machen. Jetzt aber wirklich. SPÖ-Chef Christian Kern träumt gar von einer großen Bundesstaatsreform. Ein Vorhaben, das noch jeder seiner Vorgänger der letzten Jahrzehnte angekündigt hat, ohne dass jemals etwas passiert wäre.

Für jeden was dabei

Die Studienautoren der London School of Economics sind da interessanterweise realistischer in der Einschätzung Österreichs. Große Verfassungsänderungen halten sie für kaum machbar, daher haben sich ihre Vorschläge auch nicht darauf konzentriert.

Das harmoniert also ganz gut mit dem Stöger'schen Zugang zu Politik, der zwar nicht zu jenem seines Parteichefs, aber zum Föderalstaat Österreich passt. Das Gute an der neuen Effizienzstudie ist aber auch: Es ist für jeden etwas dabei. Schließlich enthält sie auch Vorschläge, die sehr wohl auf eine Reduktion der Zahl der Sozialversicherungsträger hinauslaufen. Sollte nach der Wahl also eine schwarz-blaue Koalition Krankenkassen fusionieren wollen, werden sich die Roten schwertun, das zu verteufeln. Ob beabsichtigt oder nicht: Die SPÖ hat eine tabulose Diskussion ab dem 16. Oktober ermöglicht. (Günther Oswald, 24.8.2017)