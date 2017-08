Umfrage: Welche Spielkonsole kaufen Sie noch 2017?

PS4 Pro, Xbox One X oder doch die Switch – welches Gerät besorgen Sie sich?

Herbstzeit ist Game-Zeit: In dieser Hochphase buhlen die großen Konsolenhersteller Sony, Microsoft und Nintendo um die Gunst der Gamer. Denn: das lukrative Weihnachtsgeschäft steht unmittelbar bevor und jeder will an des Spielers Lust nach neuen Games und neuen Konsolen mitschneiden.

Pünktlich dazu wird Microsoft am 7. November die High-End-Version seiner Xbox One auf den Markt bringen. Mit 4k versucht man die Gamer hinter den Ofen hervor- und an die Kassen zu locken. Sonys grafikstarke PS4 Pro und die kleinere PS4 Slim sind bereits seit kanpp einem Jahr erhältlich, warten aber mit einem starken Spieleangebot auf. Und Nintendo setzt zum einen auf die Hybrid-Konsole Switch, die kurz vor Weihnachten mit "Super Mario Odyssey" neue Käufer anlocken wird, zum anderen setzt man den Nostalgie-Liebhabern den SNES Classic Mini vor.

Und welche Konsole werden Sie sich zulegen und warum? Stimmen Sie in unserer Umfrage ab und diskutieren Sie im Forum! (rec, 28.8.2017)