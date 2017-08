20. Gürtel Nightwalk in Wien: Gürtel und Schnallen

Am Samstag findet am Wiener Gürtel der 20. Gürtel Nightwalk statt. Mit gratis Konzerten, DJs, Literatur, Straßenfesten und Kino feiert die Szene- und Ausgehmeile sich selbst und ihr Publikum. Nur gerecht

Wien – Der Name eines DJs erinnert noch an früher, als der Gürtel als Rotlicht- und Absturzmeile verschrien war und sich moralisch gefestigte Menschen im Vorbeifahren auf der Dreispurigen ob der ausgestellten Gottlosigkeit mehrfach bekreuzigten. Das ist lange her, beim Begriff Gürtelschnalle denken heute alle an eine Hosenhalterung.

DJ Fusel, der am Samstag im Rahmen des 20. Gürtel Nightwalk im Lokal Weberknecht Musik auflegen wird, erinnert zumindest namentlich an dieses Früher. Wobei der Gürtel selbst nach seiner von der EU geförderten Sanierung in den 1990ern kein edles Pflaster geworden ist.

Dennoch etablierte sich dort eine Lokal- und Veranstalterszene, die das kulturelle Nachtprogramm der Hauptstadt nicht unwesentlich mitprägt und die mittels Nightwalk einmal im Jahr nachdrücklich daran erinnert. Vom Gürtelbogen 22 (Fanialive) bis zur Nummer 72 (B72) bieten 17 Clubs und Lokale Programm für ihr Publikum. Im Pionier unter den Gürtellokalen, dem Chelsea, ist etwa die heimische Band Thirsty Eyes live zu erleben. Im ebenfalls alteingesessenen Rhiz treten die Bernd Fleischmann Band und das zart punkige Elektronikunternehmen Kids N Cats auf.

Im Klassiker Cafe Carina wird ab 19.00 Uhr gelesen, später live gespielt und ab 24.00, also wenn die letzten Hemmungen runtergespült sein sollten, Karaoke gesungen. Im B72 tritt die heimische Popband Freud auf, DJ Alfi besorgt das Rahmenprogramm. In der Laudongasse lädt das Volxkino zum Schauen ein. Volles Programm auf der HP. (Karl Fluch, 24.8.2017)