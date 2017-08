George R.R. Martin dementiert: Er schaut doch "Game of Thrones"

Martin gehört zu den Produzenten der Serie, die in der Welt seiner Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer" spielt. Hierzulande wird das Finale der siebenten und vorletzten Staffel der Erfolgsserie am kommenden Montag auf dem Pay-TV-Sender Sky gesendet. (APA, 24.8.2017)

Daraufhin stellte der US-Autor am Mittwoch bei "Entertainment Weekly" klar, dass er lediglich nicht auf dem neuesten Stand der Fantasy -Saga sei. Momentan läuft deren siebente Staffel beim amerikanischen Pay-TV-Sender HBO. Normalerweise schaue er die Serie, aber in jüngster Zeit sei er viel auf Reisen gewesen und habe deshalb keine Zeit zum Fernsehen gehabt, erklärte Martin.

Berlin – Der Schriftsteller George R.R. Martin (68) verfolgt die auf seinen Romanen basierende Fernsehserie "Game of Thrones" doch. Martin widersprach anderslautenden Medienberichten. Das Online-Portal "Metro" hatte ihn mit den Worten "Ich schaue 'Game of Thrones' nicht" zitiert. Mehrere US-Medien griffen das Zitat auf.

