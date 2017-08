London will enge Zusammenarbeit beim Thema Datenschutz

Noch im Herbst soll ein Gesetz zum Datenschutz ins Parlament eingebracht werden, das die jüngsten EU-Regeln in nationales Recht überführt

Die britische Regierung will beim Thema Datenschutz auch weiterhin eng mit der EU zusammenarbeiten. Das teilte das Brexit-Ministerium am Donnerstag in London mit. In einem entsprechenden Positionspapier heißt es, noch im Herbst solle ein Gesetz zum Datenschutz ins Parlament eingebracht werden, das die jüngsten EU-Regeln in nationales Recht überführe.

Das Papier von Donnerstag ist das letzte in einer Reihe von Dokumenten, mit denen London in den vergangenen Wochen seine Position für die Brexit-Verhandlungen mit Brüssel abgesteckt hat. Darin geht es unter anderem um ein künftiges Zollabkommen, die Grenze zwischen EU-Mitglied Irland und dem britischen Landesteil Nordirland und Alternativen zu einer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Bereits in der kommenden Woche sollen die Gespräche fortgesetzt werden. (APA/dpa, 24.8.2017)