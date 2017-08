Schimpansen zeigen Sinn für Fairness

Für die gleiche Arbeit wollen die Menschenaffen die gleiche Belohnung

Nicht nur Hunde und Wölfen streiken bei unfairer Behandlung, auch Schimpansen zeigen einen Sinn für Fairness. In den Versuchen von Forschern der Max-Planck-Gesellschaft in Leipzig mussten zwei Menschenaffen Werkzeug benutzen, um an Futter zu kommen. Während der eine Schimpanse einen Apfel als Belohnung erhielt, wurde das Tier im Käfig daneben mit einer weniger beliebten Karotte abgespeist. Die Folge: Der Benachteiligte zog sich zurück oder warf das Werkzeug in Richtung des Wissenschafters.

orf

Das Verhalten trat allerdings nicht gegenüber einer Maschine auf, sondern nur im Rahmen einer sozialen Interaktion. (red, 24.8.2017)