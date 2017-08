Air-Berlin – Lufthansa bietet zumindest 100 Millionen Euro

Für bis zu 90 Flugzeuge – Chefsanierer erwartet größere Verkäufe nicht vor September – Eurowings sucht bereits fliegendes Personal

Frankfurt – Für Air Berlin muss angesichts abbröckelnder Buchungen nach Ansicht von Chefsanierer Frank Kebekus eine schnelle Auffanglösung gefunden werden. "Es besteht die Gefahr, dass uns das Geschäft wegbricht, falls der Verkauf zu lange dauert", sagte der Insolvenzexperte der "WirtschaftsWoche" laut einem Bericht vom Donnerstag. Die kurzfristigen Flugbuchungen lägen zwar nur sechs bis sieben Prozent unter Vorjahr. Bei Buchungen für Flüge, die erst in einigen Monaten stattfinden, hielten sich die Kunden stärker zurück, vor allem auf der Langstrecken. "Air Berlin verbrennt Cash", sagte Kebekus. Ein Insolvenzverfahren sei "nicht gerade die beste Werbung für eine Fluggesellschaft."

Der Zeitdruck gebe der Lufthansa Startvorteile, weil sie bereits vor dem Insolvenzantrag am Tisch gesessen und damit einen Informationsvorsprung habe, räumte Kebekus ein. "Daran können wir aber nichts ändern, und das hat auch nichts mit einem abgekarteten Spiel zu tun." Der Verkaufsprozess sei offen, jeder seriöse Interessent habe Zugang zu den Daten und könne ein Angebot abgeben. Rivalen wie Ryanair und der Unternehmer Hans-Rudolf Wöhrl hatten Air Berlin und der Bundesregierung eine Vorfestlegung auf den größeren Konkurrenten vorgeworfen.

Konzept von Lufthansa vorgelegt

Die Lufthansa hatte den Gläubigern am Mittwoch ein Konzept für eine Übernahme von Teilen von Air Berlin vorgelegt. Vor September seien aber keine größeren Verkäufe zu erwarten, sagte Kebekus. "Wir verhandeln zügig und die Richtung stimmt, aber man darf die Komplexität solcher Transaktionen nicht unterschätzen." Alle Beteiligten wüssten, dass es noch genügend zu tun gebe. "Vor der Landung gilt es sicherlich noch, einige Turbulenzen zu umfliegen." Eine Einstellung des Flugbetriebs würde die Start- und Landerechte (Slots) an deutschen Flughäfen gefährden, die als wertvollster Teil von Air Berlin gelten.

Das Erbe der Air Berlin ist zwar noch nicht verteilt, doch die Lufthansa-Tochter Eurowings sucht bereits intensiv nach Crews für zusätzliche Flugzeuge. Auf der Internet-Präsenz werden Piloten und Co-Piloten sowie Flugbegleiter gesucht, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. In einer ersten Phase sollten zunächst 200 Piloten und 400 Flugbegleiter eingestellt werden.

Zuvor hatte die "Rheinische Post" über die Stellenanzeigen berichtet. Die gesuchte Personalstärke reicht für etwa 20 zusätzliche Flugzeuge, über deren Herkunft Eurowings aber keine Auskunft gibt. Insidern zufolge dürfte es sich um die 33 angemieteten Air-Berlin-Jets handeln, die bereits seit diesem Jahr für Eurowings unterwegs sind. Sie werden bisher noch von Air-Berlin-Crews geflogen, die sich im Fall einer Übertragung auf neue Stellen bewerben müssten.

Gewerkschaft warnt wegen Niki

In Wien warnte die Gewerkschaft unterdessen vor interner Konkurrenz unter den Beschäftigten der Lufthansa-Gruppe. "Als zuständige Gewerkschaft für das fliegende Personal in der Lufthansa-Gruppe in Österreich setzen wir uns dafür ein, dass die Niki nicht als Spielball oder Druckmittel verwendet wird." Das deponierte am Donnerstag Johannnes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, "im Vorfeld" eines möglichen Verkaufs an den Lufthansa-Konzern. Der österreichische Air-Berlin-Ableger Niki gehört mit seinen geringen Kosten zu den begehrten Teilen des deutschen Konzerns.

Die Beschäftigten dürften dabei nicht unter Druck gesetzt werden. Die Übernahme dürfe keine Nachteile für das Personal haben. "Was nicht sein kann, ist, dass die Eingliederung der billigeren Niki-Arbeitskräfte Lohndumping auslöst. Die Beschäftigten der Lufthansa-Töchter dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sprich: Wer nicht spurt und höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen verlangt, dem wird im schlimmsten Fall mit Arbeitsplatzverlust gedroht."

In USA Gläubigerschutz beantragt

Air Berlin hat auch in den USA einen Antrag auf vorläufigen Gläubigerschutz (Chapter 15) nach US-Konkursrecht gestellt und dies Ende letzter Woche bewilligt bekommen, berichtet die Plattform "Austrian Aviation Net" unter Berufung auf US-Medien. Die Airline wollte so erreichen, dass Fluggerät vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt wird.

Andernfalls hätte es der insolventen Fluggesellschaft leicht passieren können, dass Leasinggeber oder sonstige Gläubiger die Sicherstellung von Langstreckenmaschinen auf US-Territorium durchsetzen wollten.

Im Antrag an das New Yorker Gericht wurden die monatlichen Umsätze in den Vereinigten Staaten von Air Berlin mit 35 bis 71 Mio. Dollar beziffert. (APA, Reuters, 24.8.2017)