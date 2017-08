Brexit: Zuwanderung nach Großbritannien gesunken

Viele EU-Bürger verlassen das Land

London – Die Zahl der Zuwanderer in Großbritannien ist nach dem Votum für einen EU-Austritt auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gesunken. Im den zwölf Monaten bis März ging die Netto-Zuwanderung um 81.000 auf 246.000 zurück. Der größte Rückgang sei bei EU-Bürgern aus den osteuropäischen Ländern, darunter Polen und Ungarn, festzustellen, teilte das Nationale Statistikamt am Donnerstag mit. Hinzu kommt, dass viele EU-Bürger aus Großbritannien wieder abwandern. Die starke Zuwanderung war einer der Hauptgründe, dass sich die Briten im Juni vergangenen Jahres in einem Referendum für den Brexit aussprachen.

Großbritannien hat zugesagt, die Rechte von EU-Bürgern, die besonders wichtig für die Wirtschaft seien, im Land zu garantieren. Unter anderem der gesunkene Kurs des Pfundes ist dafür verantwortlich, dass EU-Bürger dem Land den Rücken kehrten. Denn viele Arbeitnehmer vor allem aus Osteuropa können wegen des Kursverlusten weniger Geld in ihre Heimat schicken als vorher. (Reuters, 24.8.2017)