Kritik an Einschränkung des Abtreibungsrechts in Texas

Krankenversicherung übernimmt Abtreibung auch in Fällen von Vergewaltigung nicht mehr

Washington – Im US-Bundesstaat Texas werden Abtreibungen nicht mehr von den Krankenversicherungen übernommen. Ein entsprechendes Gesetz wurde vergangene Woche von Gouverneur Greg Abbott unterzeichnet. Der Republikaner erklärte, dadurch seien die Abtreibungsgegner davor geschützt, für eine Leistung bezahlen zu müssen, die sie selbst nie in Anspruch nehmen würden.

Bisher mussten die Kosten der Abtreibung bei Vergewaltigungen, Inzest oder Lebensgefahr für die Mutter von der Krankenkasse übernommen werden. Doch auch für diese Fälle sieht das neue Gesetz nun keine Ausnahmen mehr vor.

Frauen können lediglich eine Zusatzleistung buchen, die eine Abtreibung abdecken würde. Die Entscheidung wurde vor allem von Demokraten heftig kritisiert, die in diesem Zusammenhang von einer "Rape Insurance" ("Vergewaltigungsversicherung") sprachen. "Das ist nicht nur lächerlich, sondern grausam", sagte etwa der demokratische Abgeordnete Chris Turner. "Frauen planen nicht, vergewaltigt zu werden."

Einschränkungen in Texas

Laut einer Studie des Texas Policy Evaluation Project sollen bereits vor dieser Gesetzesverschärfung insgesamt 100.000 Frauen im erzkonservativen Texas mindestens einmal versucht haben, ihre Schwangerschaft selbst abzubrechen. Dabei griffen sie etwa zu Methoden wie überhöhtem Alkohol- oder Drogenkonsum. Betroffen waren demnach dabei vor allem Latinas und Frauen, die eingeschränkten Zugang zur sogenannten "reproduktiven", Sexualität und Familienplanung betreffenden Gesundheitsversorgung (Reproductive Health Care) hatten. In den vergangenen Jahren wurden zudem die Vorgaben für Abtreibungskliniken in Texas so stark erhöht, dass deren Anzahl sich zwischen 2013 und 2016 halbierte.

In den USA sterben infolge von Komplikationen bei der Schwangerschaft mehr Frauen als in jedem anderen Industrieland, wie eine Recherche von NPR und ProPublica im Mai ergab. Einer Studie der University of Maryland zufolge nahm deren Anzahl zwischen 2000 und 2014 um 27 Prozent zu, allein in Texas hat sich die Müttersterblichkeit zwischen 2010 bis 2014 verdoppelt. (maa, 24.8.2017)