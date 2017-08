PR-Berater Nasswetter führt Liste Pilz in Vorarlberg an

"Ich habe es satt, immer nur zuzuschauen", begründet er seinen Antritt für Pilz

Bregenz – Der PR-Berater Thomas Nasswetter aus Hard am Bodensee steht an der Spitze der Landesliste der Liste Pilz für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Das berichteten die "Vorarlberger Nachrichten" am Donnerstag unter Berufung auf Nasswetter und den Listenzweiten Gregory Rückl. Auf Position drei folgt der Bregenzer Anwalt Michael Bitriol.

Nasswetter und Rückl führen auch die Regionalwahllisten an. "Ich habe es satt, immer nur zuzuschauen, online zu kommentieren und diesem Politiksystem, das sich zum Trauerspiel entwickelt und sich völlig erschöpft hat, zu folgen", begründete Nasswetter sein Antreten. Durch die Liste Pilz sei es für erfahrene, kompetente und engagierte Menschen ohne parteipolitischen Hintergrund möglich, Österreich in demokratischer Weise mitzugestalten. (APA, 24.8.2017)