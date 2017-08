Erneut Einbruch in Innsbrucker Waffengeschäft

Schon am Wochenende wurden drei Pistolen und drei Revolver entwendet. Diesmal wurde nur Bargeld gestohlen

Innsbruck – Nachdem bereits in den frühen Samstagmorgenstunden Unbekannte in ein Waffengeschäft in Innsbruck eingebrochen waren, haben in der Nacht auf Donnerstag erneut Einbrecher im selben Waffengeschäft zugeschlagen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu dem Geschäft und entwendeten aus dem Kassenbereich einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag, teilte die Polizei mit.

Am Samstag waren aus dem Geschäft am Grabenweg drei Pistolen und drei Revolver mitsamt Munition gestohlen worden. Waffen wurden bei dem neuerlichen Einbruch nicht entwendet, hieß es. Die Ermittlungen waren im Laufen. (APA, 24.8.2017)