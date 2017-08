Nationalratswahlen: Spitzenkandidaten zu Gast bei ServusTV

Auftakt im "Talk im Hangar-7" mit Michael Fleischhacker macht Sebastian Kurz, zusätzlich Sondersendung am Wahlsonntag

Fuschl am See – ServusTV wird eine Spezialsendung zur Nationalratswahl ausstrahlen. Alle Spitzenkandidaten werden zu Live-Gesprächen mit dem Moderator Michael Fleischhacker im "Talk im Hangar-7 – Wahl Spezial" eingeladen. Wähler unterschiedlicher politischer Positionen werden mit zu Wort kommen, wie der Sender am Donnerstag verkündete.

Hierfür sollen drei ausgewählte Personen mit Fleischhacker und dem jeweiligen Kandidaten in der Gesprächsrunde sitzen und die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Gestartet wird das Live-Format mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz am 31. August um 22:15. Von da an soll die Sendung jeweils donnerstags um diese Uhrzeit mit weiteren Spitzenkandidaten fortgesetzt werden.

Zusätzlich zum "Talk in Hangar" befasst sich auch das Format "Im Kontext" mit dem Wahlkampf. Am 7. September um 21:15 werden die drei Kandidaten Christian Kern (SPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) thematisiert. Am Wahlsonntag am 15. Oktober sendet ServusTV ab 15:30 eine Sondersendung zum Thema. (red, 24.8.2017)