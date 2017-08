Jeder Fünfte fürchtet Berufsunfähigkeit

Je schlechter die Ausbildung, desto stärker die Furcht, seinen Job nicht mehr ausüben zu können. Auffallend ist dabei ein West-Ost-Gefälle

Wien – Wer krankheitsbedingt nicht arbeiten kann, rutscht nicht selten in Finanznot. Dennoch fühlen sich 79 Prozent von der Gefahr einer möglichen Berufsunfähigkeit kaum bedroht. Zwei Drittel haben dafür auch keinerlei Vorsorgemaßnahmen getroffen – trotz geringen Vertrauens in die staatliche Absicherung, wie aus einer Market-Umfrage im Auftrag der Allianzversicherung hervorgeht.

Tatsächlich würde hierzulande derzeit rund 143.000 Menschen, die noch nicht das reguläre Pensionsalter erreicht haben, eine Berufsunfähigkeits- oder Invaliditätspension zustehen, heißt es in einer Aussendung. Deren Höhe liegt im Schnitt bei monatlich rund 1.000 Euro – oft nicht genug, um die anfallenden Lebenskosten zu decken.

Mehr Bildung, weniger Angst

Bei Pflichtschulabsolventen ist die Angst vor einer möglichen Berufsunfähigkeit deutlich stärker ausgeprägt als bei Menschen mit höherer Bildung. Personen mit hohem Lebenswertgefühl und niedrigem Burnout-Risiko schätzen die Gefahr deutlich niedriger ein als der Rest der Befragten. Was die Berufsgruppen betrifft, wird vor allem in Handwerk und Gewerbe, Tourismus und Handel die Angst, plötzlich ohne Job dazustehen, geäußert – im öffentlichen Dienst und bei den Lehrern ist diese am geringsten ausgeprägt.

Mit 44 Prozent ist die Furcht bei den Vorarlbergern am größten, gefolgt von den Tirolern (25 Prozent) und Kärntnern (22 Prozent). Burgenländer, Niederösterreicher und Wiener (je 19 Prozent) sind im Bundesländervergleich am gelassensten. Im Schnitt kann sich nur ein Drittel nach einem längeren Ausfall von zwölf bis 18 Monaten einen problemlosen Wiedereinstieg vorstellen.

Dennoch hat nur ein knappes Drittel laut eigenen Angaben im Rahmen der privaten Vorsorge das Thema einer möglichen Berufsunfähigkeit berücksichtigt. Verglichen mit einer Allianz-Umfrage aus dem Jahr 2012 sind dies sogar noch etwas weniger als vor fünf Jahren.

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich rund 10.000 Männer und 5.700 Frauen berufsunfähig. (red, 24.8.2017)