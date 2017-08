Live in der STANDARD-Redaktion: Yasmo & die Klangkantine

Die Wiener Rapperin spielte mit einigen Mitgliedern ihrer Bigband im Foyer unserer Redaktion auf

Schon als Teenager stand Yasmin Hafedh mit ihren Texten auf der Bühne, als Slam-Poetin machte sie sich im gesamten deutschsprachigen Raum einen Namen, gewann Preise und tourte mit ihren Texten durch Europa. 2011 brachte sie ihr Debüt als Yasmo MC heraus, mittlerweile umgibt sich die 26-Jährige bekannterweise mit einer Bigband namens Die Klangkantine.

Für den STANDARD Player haben die Rapperin und ihre Jazzmusiker drei Songs in kleinerer Besetzung einstudiert, sie stammen aus dem aktuellen Album, das im Jänner dieses Jahres erschienen ist. Live ist die Formation am Freitag beim Internationalen Jazzfestival Saalfelden zu sehen, am Samstag beim Woodlightfestival in Schwaz und danach unter anderem am 6. Oktober im Radiokulturhaus in Wien.

Song #1: "Girls Wanna Have Fun"

Song #2: "Einer dieser Tage"

Song #3: "Weit weit weg"

foto: gerald zagler Yasmo & die Klangkantine im Foyer unserer Redaktion. Stehend, von links: Tobias Vedovelli, Markus Pechmann, Anna Maurer, Yasmin Hafedh. Halb liegend: Reinhard Hörschläger. Sitzend: Ralph Mothwurf.

(Lukas Friesenbichler, Maria von Usslar, Gerald Zagler, Jasmin Al-Kattib, 25.8.2017)