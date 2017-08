Drucker-Hersteller HP Inc mit Gewinnrückgang

Trotz höherer Umsätze

Das aus der Aufspaltung von Hewlett-Packard hervorgegangene Hardware-Unternehmen HP Inc hat ein Umsatzplus nicht in höhere Gewinne ummünzen können. Dank einer steigenden Nachfrage nach PCs erhöhten sich die Erlöse im dritten Quartal zwar um zehn Prozent auf 13,1 Milliarden Dollar (11,13 Mrd. Euro), wie das US-Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte.

Weniger Nettogewinn

Der Nettogewinn aus dem laufenden Geschäft sank aber um 17,4 Prozent auf 696 Millionen Dollar. HP-Inc-Aktien legten im nachbörslichen Handel zunächst zu, gaben kurz darauf aber drei Prozent nach. (APA, 24.8. 2017)