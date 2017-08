Morgen-Update für Donnerstag, den 24.8.2017: Macron und Kern, ein Faktencheck zum Wahlkampf und Parkpickerl

Guten Morgen! Hier Ihr morgendliches Nachrichten-Update

[International] EU-Entsenderichtlinie: Macron und Kern einig im Kampf gegen Sozialdumping

[Inland] Wahlkampf in Österreich, Fakten auf dem Balkan: Außenminister Kurz meint, Frauen würden in Sarajevo fürs Vollverschleiern bezahlt – ein Faktencheck

Integrationsbericht: Weniger Flüchtlinge und Europäer zugewandert

[Panorama] Parkpickerl-Befragung in Wien-Simmering sorgt für heftige Kritik

[Wissenschaft] Paläontologe Benton: "Für Jahrmillionen gab es keine Wälder"

[Reise] Diese Attraktionen gibt es zweimal auf der Welt

[Service] Träume erfüllen? ;) Wir haben etwas für dich: eine Motorjacht mit Liegeplatz in der wunderschönen Marina Lignano

Weitere Immobilien findest du hier

[Wetter] Der Donnerstag startet an der Alpennordseite mit einigen Wolkenfeldern, höchstens vereinzelt fallen daraus ein paar Tropfen. Tagsüber setzt sich verbreitet die Sonne in Szene, im Berg- und Hügelland entstehen am Nachmittag jedoch lokale Schauer und Gewitter. 24 bis 31 Grad ⛅️



[Zum Tag] Paulo Coelho feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der brasilianische Schriftsteller verfasste unter anderem den Roman "Der Alchimist", der in über 80 Sprachen übersetzt wurde. Vergangenes Jahr kam das Gerücht auf, dass Coehlo ein Buch über einen in erster Instanz verurteilten Kriegsverbrecher schreibe.