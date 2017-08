Auto in Geschäftsstraße außer Kontrolle: Eine Tote, sechs Verletzte

Autolenker im deutschen Saarland erlitt "medizinische Notsituation"

Saarwellingen – Bei einem schweren Unfall im deutschen Saarland ist eine 43 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein Kind wurde schwer, fünf weitere Menschen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein 26-jähriger Mann erlitt demnach am Steuer seines Autos eine "medizinische Notsituation" und raste am Mittwochabend ungebremst durch eine mit Geschäften gesäumte Straße in der Innenstadt von Saarwellingen.

Dabei fuhr der Mann auf das Auto auf, in dem Frau und Kind saßen, und rammte drei weitere Autos. In ihnen wurden vier Menschen leicht verletzt, zudem kam der 26-jährige Unfallverursacher leicht verletzt ins Krankenhaus.

Die Art der medizinischen Notsituation und das Alter des Kindes wollte die Polizei nicht nennen. (APA, 24.8.2017)