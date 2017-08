Österreich nach 0:6 gegen Niederlande in EM-Abstiegsrunde

Gegen Polen und Irland um Klassenerhalt

Amsterdam – Österreichs Herren-Hockeyteam hat am Mittwoch bei den Europameisterschaften in Amsterdam die erwartete Niederlage gegen Gastgeber Niederlande bezogen. Michael Körper und Co. mussten sich im mit 10.000 Zuschauern ausverkauften Wagener-Stadion in Amstelveen 0:6 (0:3) geschlagen geben und landeten auf dem letzten Platz in Pool A.

Österreich nimmt einen Punkt gegen Spanien mit in die Abstiegsrunde, liegt in der bereinigten Tabelle der vier Teams hinter Irland (3 Punkte/Torverhältnis 7:1), und mit Spanien (je 1/2:2) an zweiter Position, Polen ist Vierter (0/1:7). Die ÖHV-Truppe spielt am Freitag gegen Polen (12.30 Uhr) und am Sonntag gegen Irland (11.00). Die letzten beiden Teams steigen ab.

Die Halbfinali lauten Niederlande (Gruppenerster) gegen England (-zweiter) und Belgien (2.) gegen Deutschland (1.). (APA; 23.8.2017)