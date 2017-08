Rotterdam: Rockkonzert nach Terrorwarnung abgesagt

US-Gruppe Allah-Las sollte in Rotterdam auftreten – Bus mit Gasflaschen entdeckt – Anti-Terrorkräfte im Einsatz

Rotterdam – In den Niederlanden ist ein Rockkonzert wegen einer Anschlagswarnung kurzfristig abgesagt worden. Der Rotterdamer Club Maassilo teilte auf Twitter mit, auf Anordnung der Polizei könne die kalifornische Gruppe Allah-Las am Mittwochabend nicht wie geplant auftreten. Die Absage stehe "im Zusammenhang mit einer Terrorwarnung".

Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NOS sicherte die Polizei den Saal ab, der rund tausend Menschen fassen kann. Die Sicherheitskräfte hätten das Gebäude im Hafengebiet von Rotterdam evakuiert. Auch Anti-Terrorkräfte seien im Einsatz, hieß es.

Der Rotterdamer Bürgermeister Ahmed Aboutaleb erklärte, in der Nähe der Konzerthalle sei ein Bus mit spanischen Nummertafeln entdeckt worden, in dem Gasflaschen gefunden wurden. Der Fahrer des Wagens wurde in Gewahrsam genommen.

Die niederländische Polizei teilte mit, das Konzert sei nach einem Hinweis ihrer spanischen Kollegen abgesagt worden. (Reuters, APA, 23.8.2017)