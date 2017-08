Haller Sechster auf 5. Vuelta-Etappe

Solosieg von Luzenko – Froome in Gesamtwertung nun zehn Sekunden

Alcossebre – Der Kasache Alexei Luzenko hat am Mittwoch die fünfte Etappe der Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der 24-jährige Astana-Profi setzte sich auf dem 175,7 km langen Teilstück mit dem giftigen, 3,4 km langen Schlussanstieg in Alcossebre 42 Sekunden vor Merhawi Kudus aus Eritrea durch. Der Kärntner Marco Haller, der lange Zeit das Geschehen an der Spitze geprägt hatte, landete auf dem sechsten Rang.

In der Gesamtwertung führt weiter der britische Tour-Sieger Chris Froome, der als Tages-14. 4:31 Minuten auf Luzenko verlor. Sein Team Sky kontrollierte das Geschehen im Hauptfeld aber souverän, wodurch der Topfavorit seinen Vorsprung sogar leicht ausbauen konnte. Neuer Zweiter ist nun der US-Amerikaner Tejay van Gaderen mit zehn Sekunden Rückstand.

Schon sieben Kilometer nach dem Start in Benicassim hatte sich eine erste 17-köpfige Spitzengruppe gebildet, in der Haller bereits vertreten war. 46 km vor dem Ziel setzte sich der Kärntner dann mit einer Attacke in Szene. Der 26-jährige Katjuscha-Profi führte kurzzeitig eine halbe Minute vor der ersten Verfolgergruppe, aus der dann der Kasache Alexei Luzenko und der Slowene Matej Mohoric zu ihm aufschlossen.

Dieses Trio wurde aber schnell zum Duo Haller/Luzenko, das seinen Vorsprung zwischenzeitlich auf eine knappe Minute ausbaute, wobei der Österreicher lange Zeit keinerlei Führungsarbeit leistete. Auf der kurzen, steilen Schlussrampe mit durchschnittlich zehn Prozent und maximal bis zu 20 Prozent Steigung spielte dann Luzenko seine ganze Stärke aus, während Haller noch vier weitere Konkurrenten ziehen lassen musste. Luzenko, der 2012 als 20-Jähriger U23-Weltmeister geworden war, feierte den "bisher größten Erfolg seiner Karriere", wie er auch im ersten Siegerinterview betonte. (APA; 23.8.2017)

Radsport-Ergebnisse der Spanien-Radrundfahrt "Vuelta a Espana" vom Mittwoch:

Benicassim – Ermita Santa Lucia/Alcossebre (175,7 km): 1. Alexei Luzenko (KAZ) Astana 4:24:58 Stunden – 2. Merhawi Kudus (ERI) Dimension Data +42 Sek. – 3. Marc Soler (ESP) Movistar 56 – 4. Matej Mohoric (SLO) Emirates 1:11 Min. – 5. Alexis Gougeard (FRA) AG2R 1:24 – 6. Marco Haller (AUT) Katjuscha 1:37 – 7. Julian Alaphilippe (FRA) Quick-Step 1:40 – 8. Jetse Bol (NED) Manzana 2:04 – 9. Matwei Mamykin (RUS) Katjuscha 2:18 – 10. Jeremy Maison (FRA) FDJ 2:31. Weiter: 125. Stefan Denifl (AUT) Aqua Blue 11:57 – 150. Patrick Konrad (AUT) Bora 12:38

Gesamtwertung: 1. Christopher Froome (GBR) Sky 18:07:10 Std. – 2. Tejay van Garderen (USA) BMC +10 Sek. – 3. Esteban Chaves (COL) Orica-Scott 11 – 4. Nicolas Roche (IRL) BMC 13 – 5. David de la Cruz (ESP) Quick-Step 23 – 6. Vincenzo Nibali (ITA) Merida 36 – 7. Fabio Aru (ITA) Astana 49 – 8. Adam Yates (GBR) Orica-Scott 50 – 9. Simon Yates (GBR) Orica-Scott 1:09 Min. – 10. Michael Woods (CAN) Cannondale-Drapac 1:13. Weiter: 64. Haller 14:59 – 95. Konrad 23:27 – 183. Denifl 40:19