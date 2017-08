Apple soll iPhone 8 am 12. September präsentieren

Französischer Blog hat Datum von Mobilfunkern erfahren

September rückt näher und damit auch die Vorstellung des nächsten iPhones. In den vergangenen Jahren hat Apple stets einen Termin in diesem Monat gewählt. Der französische Blog "Mac4Ever" hat nun aus Mobilfunkerkreisen ein konkretes Datum erfahren: es soll der 12. September werden.

Woche darauf im Handel

Üblicher Weise kommen die neuen iPhones am Freitag in der Woche nach der Präsentation in den Handel – in diesem Fall wäre das am 22. September. Wie die Seite berichtet, wurden Mobilfunkanbieter nun informiert, wann sie mit dem neuen iPhone rechnen können, um sich rechtzeitig darauf vorbereiten zu können. Der Blog hat schon früher richtige Vorabinformationen von Apple veröffentlicht.

Als fix gilt der Termin jedoch erst, wenn Apple die offiziellen Einladungen dazu ausschickt. Das passiert meist eine bis eineinhalb Wochen davor. Zu der Veranstaltung werden nicht nur das iPhone 8, sondern auch die Modelle iPhone 7s und 7s Plus erwartet. Zudem wird zeitgleich mit den neuen Geräten iOS 11 veröffentlicht. (red)