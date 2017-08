Salzburg will gegen Constanta nicht verwalten

Ausgangsposition nach 3:1-Auswärtssieg hervorragend – Rose: "Es geht bei Null los"

Salzburg – Für Red Bull Salzburg ist ein internationaler Herbst zum Greifen nah. Nachdem der Champions-League-Traum zum zehnten Mal in Folge geplatzt ist, winken nun zumindest sechs Gruppenspiele in der Europa-League. Nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel beim rumänischen Meister Viitorul Constanta will man sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen.

Trainer Marco Rose weiß vor dem Rückspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/live ORF eins) in Salzburg um die exzellente Ausgangsposition. "Wir hatten Constanta im Hinspiel gut unter Kontrolle, aber es geht wieder bei Null los. Es bringt nichts, das Ergebnis zu verwalten", erklärte Rose und warnte: "Im Fußball ist schon sehr viel passiert. Wir dürfen uns auf überhaupt nichts einlassen."

Ein Herbst 2017 ohne Gruppenphase wäre fatal. Der Kader sowie das Betreuerteam sind für das internationale Geschäft ausgerichtet. Die sportlichen Ambitionen sowieso. "Wir haben eine hohe Qualität im Kader. Deshalb ist die Qualifikation auch wichtig, um die Spieler hierzubehalten", sagte Rose.

Unter seiner Regie haben die Salzburger keines der elf Pflichtspiele (acht Siege, drei Remis) verloren. "Meine Mannschaft ist gut drauf und kann zurecht selbstbewusst auftreten. Allerdings mit einem hohen Maß an Demut", meinte der Trainer. Der Deutsche entpuppte sich früh in der Saison als Anhänger der Rotation. Christoph Leitgeb etwa spielte zuletzt groß auf, dürfte sich gegen Constanta aber auf der Bank wiederfinden. "Meine Jungs machen es mir sehr schwer. Aber Fußball ist nun einmal ein Mannschaftssport. Ein wichtiges Credo ist, für das Team und für den Erfolg das Ego hintan zu stellen."

Takumi Minamino wird dem Meister fehlen, nach einem beim 5:1 gegen St. Pölten erlittenen Innenband-Teilriss fällt der Japaner zumindest sechs Wochen aus. Den letzten Schritt in Richtung Gruppenphase wird wohl auch Abwehrchef Paulo Miranda nicht mitmachen. Der Brasilianer klagt über Probleme im Oberschenkel- und Kniebereich. (APA, red – 23.8. 2017)

Mögliche Aufstellungen:

FC Red Bull Salzburg – FC Viitorul Constanta (Red Bull Arena, Wals Siezenheim, 19.00 Uhr/live ORF eins, SR Stefan Johannesson/SWE). Hinspiel 3:1 – der Aufsteiger steht in der Gruppenphase der Europa League (Auslosung am Freitag/13.00 Uhr in Monaco)

Salzburg: Walke – Lainer, Pongracic, Caleta-Car, Ulmer – Samassekou – Haidara, Wolf, V. Berisha – Gulbrandsen/Hwang, Dabbur

Ersatz: Stankovic – Farkas, Igor, Rzatkowski, Ch. Leitgeb, Yabo

Es fehlen: Atanga (Mittelfußbruch), Minamino (Innenband-Teilriss), Stangl (Muskelverletzung), X. Schlager (Trainingsrückstand), Tetteh (Knieverletzung),

Fraglich: Miranda (Oberschenkel und Knieprobleme)

Viitorul: Rimniceanu – Boli, Tiru, Constantin – Lopez, Mladen, Vina, Ganea – Cicaldau – Chitu, Tucudean

Ersatz: Buzbuchi – Hodorogea, Eric, Dumitrescu, Vina, Ciobanu, Herea

Es fehlt: Casap (Kreuzbandriss)