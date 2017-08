Rooney beendete Nationalteam-Karriere

31-jähriger Rekordschütze verzichtet auf WM in Russland

Burton upon Trent – Wayne Rooney hat seinen Rücktritt aus der englischen Fußball-Nationalmannschaft bekanntgegeben. Der 31-Jährige erzielte in 119 Länderspielen für die Engländer 53 Tore und ist damit Rekordtorschütze der "Three Lions". Sein letztes Spiel für England absolvierte Rooney am 11. November letzten Jahres beim 3:0-Sieg gegen Schottland in der WM-Qualifikation.

Der Stürmer des FC Everton habe Nationalteam-Coach Gareth Southgate über den Entschluss informiert. "Es war eine wirklich schwere Entscheidung", meinte Rooney in einer Aussendung des englischen Verbandes (FA) vom Mittwoch. Eigentlich hätte der Kapitän erst nach der WM in Russland im kommenden Jahr zurücktreten sollen. (APA, 23.8. 2017)