Prozess um Nacktbilder: Der 14-Jährige mit weiblichem Alter Ego

Ein Teenager hat mit einem Trick einen anderen Burschen dazu gebracht, pornografische Aufnahmen zu machen – warum, ist nicht ganz klar

Wien – Für die Welt hat es ausgesehen, als ob Michael Moner (Name geändert, Anm.) sein Leben trotz schwieriger Startbedingungen gut meistern würde. Nach seiner Geburt kam der heute 16-Jährige zu Pflegeeltern, er macht eine Ausbildung, gilt als beliebt und engagiert sich seit Jahren in seiner Freizeit in der Pfarre. Doch gerade bei Teenagern sieht die Innenwelt oft ganz anders aus, daher muss sich der 16-Jährige vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Beate Matschnig wegen geschlechtlicher Nötigung und der Herstellung von Kinderpornografie verantworten.

Sein Opfer: ein anderes junges Pfarrmitglied, gegen das er aus unerfindlichen Gründen einen Groll hegte. Um den jungen Mann zu ködern, legte Moner 2015, da war er gerade einmal 14 Jahre alt, auf einem sozialen Netzwerk ein Fakeprofil unter dem Namen "Nathalie Neumann" an. Er kontaktierte den anderen Teenager und lockte ihn mit dem Versprechen von Aktbildern – die der Bursch erhalten sollte, nachdem er selbst welche übermittelt hatte.

Machtgefühl durch Erniedrigung

"Wie sind Sie auf die Idee gekommen?", will Matschnig wissen. "Das sieht man auf Youtube", hört sie. "Und warum haben Sie es gemacht?" – "Es war eine Art Machtgefühl. Man hat sich stärker gefühlt." – "Und was haben Sie mit den Bildern und Videos gemacht?" – "Gelöscht. Ich hatte ja keine Verwendung für sie."

Seine Wut auf das Opfer muss recht groß gewesen sein. Als dieser keine Bilder mehr schicken wollte, da ja keine Gegenleistung kam, drohte "Nathalie", die Fotos im Darknet zu veröffentlichen. Zusätzlich gab sich Moner gegenüber seinem Pfarrkollegen selbst als Erpressungsopfer von "Nathalie" aus und überredete ihn, weitere Abbildungen zu übermitteln.

Dann brach er die Aktion aber zunächst ab. Er erzählte dem Opfer, es sei ihm gelungen, den Account der Erpresserin zu hacken und die inkriminierenden Bilder zu löschen. Ein halbes Jahr war Ruhe. "Warum fangen Sie dann wieder damit an?" – "Ich weiß es nicht." Er meldete sich neuerlich als "Nathalie", eröffnete, er habe die vernichteten Daten wiederherstellen können, und drohte erneut mit einer Veröffentlichung.

Gemeinsames Video

Diesmal ging er noch weiter – in seiner analogen Identität sagte er dem Opfer, man könne die Erpressung wohl nur stoppen, wenn man gemeinsam ein pornografisches Video aufnehme und schicke. "Ich dachte mir, ein gemeinsames Video ist was noch Erniedrigenderes für ihn", erklärt er nun dazu dem Senat. "Aber für Sie auch. Sie sind da ja auch drauf?", wundert sich Matschnig.

Die Vorsitzende versucht, die Beweggründe noch etwas näher zu ergründen. "Meine Oma und meine leibliche Mutter sind damals gestorben", erfährt sie. "Ich war irgendwie aggressiv. Ich hatte einen Tunnelblick." – "Meinen Sie das wirklich so? Sie haben ja Therapieerfahrung. Und 'Tunnelblick' ist so ein typischer Ausdruck aus einer Therapie."

Tatsächlich sei er, nachdem die Polizei vor der Tür stand, von selbst zu einer Behandlungsstelle für jugendliche Sexualstraftäter gegangen, berichtet seine Mutter. "Ich habe ihm auch gesagt, dass wir die Kosten von seinem Sparbuch nehmen müssen werden." Seine Reaktion: "Mama, das muss halt so sein, das hilft mir für mein ganzes Leben."

Ende der Jungschartätigkeit

Dass er seine Jungschartätigkeit bei einer rechtskräftigen Verurteilung nicht mehr fortsetzen kann, ist Moner mittlerweile klar. "Ich werde mich von meinen Ämtern zurückziehen und dort nicht mehr hingehen", verkündet er. Das kann er ohnehin nicht mehr – das Gericht verurteilt ihn nicht rechtskräftig zu sechs Monaten auf Bewährung, erteilt ihm die Weisung, seine Therapie fortzusetzen, und verbietet ihm die Betreuungstätigkeit mit Kindern und Jugendlichen. (Michael Möseneder, 24.8.2017)