Burgenland-Kommunalwahl: Chatbot "Ella" informiert junge Wähler

Landesjugendreferat und Fachhochschule Burgenland kooperieren mit IT-Spezialisten

Junge Burgenländer, die Wissenswertes über die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Oktober erfahren wollen, finden ab 4. September in "Ella" eine Ansprechpartnerin. Der Chatbot, mit dem man sich via Facebook-Messenger unterhalten kann, entstand im Zuge einer Kooperation des Landesjugendreferates und der Fachhochschule Burgenland mit IT-Spezialisten.

Infos zur Wahl für Jungwähler

Beim Chatbot "Sprich mit Ella" handelt es sich um ein textbasiertes Dialogsystem, bestehend aus einer Textein- und -ausgabemaske, über die sich in natürlicher Sprache mit dem dahinterstehenden System kommunizieren lässt. Ziel ist es, jungen Menschen, die erstmalig wählen dürfen, alles, was sie über Wahlen wissen sollten, zielgruppengerecht näherzubringen, erläuterte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Mittwoch bei der Präsentation in Eisenstadt.

Jugendliche seien im Vorfeld einer Wahl mit vielen Fragen konfrontiert: "Woher wissen 16-jährige Jungwählerinnen und Jungwähler eigentlich, was eine Bürgermeister- oder Gemeinderatswahl ist? Wie und wo kann ich wählen? Was ist eine Vorzugsstimme?" Das Problem sei: "Informationen zu Wahlen sind, gerade für Jung- und Erstwähler, oft sehr trocken und nicht zielgruppengerecht aufbereitet. Junge Menschen wollen informiert werden – aber in ihrer Sprache. Deshalb haben wir den Avatar 'Ella' ins Leben gerufen", so Eisenkopf zum Ziel der Initiative.

"23-jähriges Mädel aus dem Mittelburgenland"

Hinter "Ella" stecke eine intelligente Software, mit der Anwender durch Texteingabe unkompliziert kommunizieren können. Und natürlich spreche sie die Sprache der Jugendlichen: "Ella ist ein quirliges 23-jähriges Mädel aus dem Mittelburgenland, das sich ziemlich gut in das Thema Wahlen eingelesen hat und ihr Wissen gerne an Jugendliche weitergeben möchte", schilderte die Landesrätin.

Als spielerische Komponente gibt es ein Quiz mit attraktiven Preisen. Zusätzlich arbeitet der Chatbot mit Emojis, animierten Bildern und "Fun Facts" über das Burgenland. Auf Fragen der Benutzer kann der menschliche Avatar inhaltsbezogen antworten, erläuterte Projektleiterin Silke Palkovits-Rauter. "Warum soll ich wählen gehen?" werde von Ella beispielsweise erwidert mit: "Geh wählen, damit Du mitentscheiden kannst, was in Deiner Gemeinde in den nächsten Jahren passiert." (APA, 23.8.2017)