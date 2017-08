Zusätzlich 2.300 Quadratmeter

Der niederländische Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen, Interxion, will in sein Rechenzentrum in Wien 45 Mio. Euro investieren und die bisher rund 4.700 Quadratmeter um 2.300 Quadratmeter ausbauen. Ende 2018 soll der Ausbau fertig sein. Dies sei eine Reaktion auf die starke Nachfrage nach Cloud-Angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. (APA, 23.8.2017)