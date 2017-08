TU-Physiker Stellmer erhält hochdotierten Starting Grant

Förderpreis des Europäischen Forschungsrats für Forschungen zu fundamentalen Symmetrien der Materie

Wien – Der Physiker Simon Stellmer von der Technischen Universität (TU) Wien erhält einen hoch dotierten Förderpreis des Europäischen Forschungsrats (ERC): Mit einem mit zwei Millionen Euro ausgestatteten Starting Grant will er fundamentale Symmetrien der Materie untersuchen, teilte die TU mit.

Der gebürtige Deutsche, der an der Universität Innsbruck dissertiert hat und seit 2013 am Atominstitut der TU Wien arbeitet, will mit Hilfe ultrakalter Quecksilber-Atome und Technologien aus der Quantenphysik klären, wie groß das Ausmaß der sogenannten CP-Verletzung ist.

Hintergrund

Zu jedem Elementarteilchen gibt es ein Gegenstück: zum negativ geladenen Elektron das positiv geladene Positron etwa oder zu jedem Quark ein Antiquark – also Materie und Antimaterie. Laut Standardmodell der Teilchenphysik gibt es theoretisch perfekte Symmetrien zwischen den beiden Materieformen. Doch wären diese tatsächlich perfekt, gäbe es heute kein Universum. Denn die beim Urknall entstandene Materie und Antimaterie hätten einander ausgelöscht.

Die Physiker sind deshalb davon überzeugt, dass diese fundamentalen Symmetrien verletzt sind. Bei einer speziellen, der sogenannten CP-Symmetrie, wurde tatsächlich bereits ein Unterschied gemessen. Das Ausmaß der CP-Verletzung könne das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie im Universum allerdings nicht erklären, "dazu ist es um mindestens sechs bis acht Größenordnungen zu klein", so Stellmer. (APA, 23. 8. 2017)