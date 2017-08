Fast jeder 2. Haushalt mit niedrigem Einkommen hat kein Auto

Laut VCÖ gehen nur drei Prozent der Pendlerpauschale an das unterste Einkommensviertel

Wien – Von jenen Personen, die zum Viertel mit den niedrigsten Einkommen gehören, haben 45 Prozent kein Auto – während im höchsten Einkommensviertel 90 Prozent über einen Pkw verfügen. Dafür wohnen die niedrigsten Einkommensschichten überproportional oft an besonders stark befahrenen Straßen, rechnete am Mittwoch der VÖC vor.

"In Österreich fühlen sich im unteren Einkommensdrittel rund 19 Prozent durch Staub und Ruß belästigt, im oberen Einkommensdrittel sind es mit zwölf Prozent deutlich weniger", so VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Ungleichgewicht bei Pendlerpauschale

Das Ungleichgewicht zeige sich auch bei der Pendlerpauschale. Gansterer erklärt es anhand einer Pendeldistanz von 58 Kilometer: Bei einem Bruttomonatsgehalt von 2.500 Euro können rund 84 Euro an Steuern eingespart werden. Bei einem Gehalt von 1.700 Euro sind es für den gleichen Weg nur 63 Euro. Demnach erhielt das unterste Einkommensviertel nur drei Prozent der insgesamt ausgezahlten Pendlerpauschale.

Ungleich sei auch die Verteilung zwischen Pkw- und Öffi-Nutzung. "Für öffentliche Verkehrsmittel wird gemessen an den Gesamtausgaben im niedrigsten Einkommensquartil am meisten ausgegeben", so Gansterer. (APA, 23.8.2017)