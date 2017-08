Ägyptens Außenminister sagt Termin mit Trumps Berater Kushner ab

Streichung finanzieller Unterstützung durch die USA "bedauert" – Treffen mit Al-Sisi soll stattfinden

Kairo – Ägyptens Außenminister Sameh Shoukry hat kurzfristig ein Treffen mit dem Berater und Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump, Jared Kushner, abgesagt. Dies wurde aus Kreisen des ägyptischen Außenministeriums bekannt.

Eigentlich hätten sich Kushner und Shoukry am Mittwochnachmittag in Kairo treffen sollen, um über den Nahost-Konflikt zu beraten. Kurz vorher verschickte das Außenministerium jedoch eine kurze Erklärung, in der es die Entscheidung der USA "bedauert", finanzielle Unterstützung für Ägypten zu streichen.

"Ägypten betrachtet diesen Schritt als eine Fehleinschätzung der strategischen Beziehungen, welche die zwei Länder seit Jahrzehnten verbinden", hieß es in der Mitteilung. Die USA hatten zuvor bekanntgegeben, Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 290 Millionen US-Dollar (rund 264 Millionen Euro) zunächst zurückzuhalten.

Ein Treffen des Trump-Beraters mit dem ägyptischen Präsidenten Fatah al-Sisi soll dennoch stattfinden. (APA, 23.8.2017)